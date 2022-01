Red One, Chris Evans insieme a The Rock nel nuovo film natalizio targato Amazon (Di martedì 25 gennaio 2022) Red One, nuovo film di Natale prodotto da Amazon, avrà come protagonisti Dwayne “The Rock” Johnson e Chris Evans Nonostante Natale sia appena passato e il prossimo sia a 11 mesi di distanza esatti, notizie del genere fanno tornare la voglia di montare il proprio albero e mangiare panettoni. Red One, prodotto da Amazon Studios e Seven Bucks Production, promette di essere il connubio perfetto tra un film pieno di scazzottate e il classico Christmas movie. Notizia già di qualche settimana fa è che sarà Dwayne Johnson a vestire i panni del protagonista. Ciò che invece non sapevamo fino a poche ore fa è che sarà Chris Evans, noto a tutti come ex-Captain America, ad accompagnarlo in questa avventura. ... Leggi su tuttotek (Di martedì 25 gennaio 2022) Red One,di Natale prodotto da, avrà come protagonisti Dwayne “The” Johnson eNonostante Natale sia appena passato e il prossimo sia a 11 mesi di distanza esatti, notizie del genere fanno tornare la voglia di montare il proprio albero e mangiare panettoni. Red One, prodotto daStudios e Seven Bucks Production, promette di essere il connubio perfetto tra unpieno di scazzottate e il classicotmas movie. Notizia già di qualche settimana fa è che sarà Dwayne Johnson a vestire i panni del protagonista. Ciò che invece non sapevamo fino a poche ore fa è che sarà, noto a tutti come ex-Captain America, ad accompagnarlo in questa avventura. ...

