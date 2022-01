Rebus quarta dose. Altra modifica al Green Pass in vista. Il certificato verso la rimodulazione. Senza scadenza a chi ha il booster (Di martedì 25 gennaio 2022) Chi di Green Pass ferisce di Green Pass perisce. Prima durava un anno, poi nove mesi, ora solo sei ma tra poco, con la terza dose, potrebbe tornare ad essere addirittura Senza scadenza. Il risultato? Al momento solo un gran caos. La decisione sembra presa ma nei prossimi giorni il governo metterà a punto il provvedimento che dispone l’allungamento della validità. Ma dovrà anche decidere se rinnovare l’ordinanza che impone il tampone a chi entra nel nostro Paese, anche se possiede la certificazione verde. È uno degli argomenti all’ordine del giorno della riunione con i presidenti di Regione convocata per oggi. L’altro è l’abolizione delle fasce di colore che prevedono restrizioni e scattano quando si supera la soglia critica di occupazione dei reparti ospedalieri, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Chi diferisce diperisce. Prima durava un anno, poi nove mesi, ora solo sei ma tra poco, con la terza, potrebbe tornare ad essere addirittura. Il risultato? Al momento solo un gran caos. La decisione sembra presa ma nei prossimi giorni il governo metterà a punto il provvedimento che dispone l’allungamento della validità. Ma dovrà anche decidere se rinnovare l’ordinanza che impone il tampone a chi entra nel nostro Paese, anche se possiede la certificazione verde. È uno degli argomenti all’ordine del giorno della riunione con i presidenti di Regione convocata per oggi. L’altro è l’abolizione delle fasce di colore che prevedono restrizioni e scattano quando si supera la soglia critica di occupazione dei reparti ospedalieri, in ...

Advertising

MariellaLoi : @AzzurraBarbuto Spero che non sia così, aspettiamo la quarta votazione, se ci sarà. È veramente un rebus - MatteoTomb : Per @IotifointerI il rebus quarta punta. Ora che è arrivato l'esito degli esami per #Correa, le scelte della dirige… -