Rdc agli stranieri | per la Consulta “non irragionevole” il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo La gaffe dell’Avvocatura sugli anni di residenza richiesti

Il reddito di cittadinanza non è solo un aiuto mirato a soddisfare bisogni primari dell'individuo, cosa che imporrebbe di non discriminare tra cittadini italiani e stranieri. Si tratta di una misura che persegue "diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale". Di conseguenza ha un orizzonte temporale di lungo respiro. È su questa base che la Corte costituzionale, nella sentenza 19 depositata martedì, ha ritenuto "non irragionevole" il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo, ottenibile da chi soggiorna regolarmente in Italia da almeno cinque anni. Dichiarando in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione Lavoro del ...

