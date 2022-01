Rapina in gioielleria da 300mila euro, sconto di pena per i giuglianesi Bonnie e Clyde (Di martedì 25 gennaio 2022) Avevano Rapinato la gioielleria Ranalletta di Avezzano, in Abruzzo, con un bottino di oltre trecentomila euro. Luigi Almaro, 29 anni, e Rita Pirozzi, 41 anni, i giuglianesi Bonnie e Clyde, hanno ricevuto lo sconto di pena in Corte di Appello a L’Aquila. Rapina in gioielleria da 300mila euro, sconto di pena per i giuglianesi Bonnie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Avevanoto laRanalletta di Avezzano, in Abruzzo, con un bottino di oltre trecentomila. Luigi Almaro, 29 anni, e Rita Pirozzi, 41 anni, i, hanno ricevuto lodiin Corte di Appello a L’Aquila.indadiper iL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

