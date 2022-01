Rally | Thierry Neuville | “Non sono mai stato così spaventato durante la guida”

(Di martedì 25 gennaio 2022)è uno dei delusi deldi Montecarlo, prima prova del Mondiale 2022. Il belga di Hyundai non ha brillato nella prima competizione dell’anno, gara che in generale ha visto in difficoltà le tre i20 ufficiali presenti. Il brand coreano ha visto il ritiro dello svedese Oliver Solberg ed dell’estone Ott Tanak, in difficoltà nella giornata di sabato insieme allo stesso. Non inizia nel migliore dei modi l’era ibrida per gli asiatici cheattesi ad un riscatto a partire dal secondo atto in Svezia. Il belga ha dichiarato ai microfoni del Mondiale: “Il team ha lavorato molto. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato sperato nella prima uscita. Nonmaila ...

Neuville ha concluso al sesto posto ildi Monte Carlo, un risultato decisamente amaro per il pilota belga, quinto in classifica piloti grazie ai tre punti conquistati nella Power Stage ...... infinito Loeb, primo vincitore nell'era ibrida!Montecarlo, sabato: Ogier rafforza il ... MaturatoNEUVILLE - VOTO 7 : la sesta posizione è piuttosto deludente come risultato, ma il belga ...Thierry Neuville è uno dei delusi del Rally di Montecarlo, prima prova del Mondiale 2022. Il belga di Hyundai non ha brillato nella prima competizione dell'anno, gara che in generale ha visto in diffi ...Come si suol dire, buona la prima! Un Rally Monte-Carlo andato in scena per la sua novantesima volta che ha saputo regalare ancora una volta emozioni pure e genuine al pubblico presente ma anche quell ...