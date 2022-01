Rainews24, Renzo Piano progetta il nuovo studio. Ecco come sarà – Foto (Di martedì 25 gennaio 2022) Renzo Piano, Carlo Fuortes Un “laboratorio dell’informazione“, una “lanterna magica“. Renzo Piano ha definito così il nuovo studio di Rainews24 da lui stesso progettato assieme agli architetti Massimo Alvisi e Junko Kirimoto. Accolto in Rai dall’Ad Carlo Fuortes, il senatore a vita ha illustrato al top manager le principali caratteristiche e le funzionalità del nuovo spazio da cui andranno in onda i telegiornali della testata all news. Tra gli aspetti più interessanti, il fatto che i conduttori saranno fisicamente più vicini alla redazione che a flusso continuo fornisce le notizie. L’intervento sullo studio di Rainews24 firmato dal celebre architetto – spiega la Rai – costituisce l’inizio di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 25 gennaio 2022), Carlo Fuortes Un “laboratorio dell’informazione“, una “lanterna magica“.ha definito così ildida lui stessoto assieme agli architetti Massimo Alvisi e Junko Kirimoto. Accolto in Rai dall’Ad Carlo Fuortes, il senatore a vita ha illustrato al top manager le principali caratteristiche e le funzionalità delspazio da cui andranno in onda i telegiornali della testata all news. Tra gli aspetti più interessanti, il fatto che i conduttori saranno fisicamente più vicini alla redazione che a flusso continuo fornisce le notizie. L’intervento sullodifirmato dal celebre architetto – spiega la Rai – costituisce l’inizio di ...

