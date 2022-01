RaiNews24: progettato da Renzo Piano e Alvisi Kirimoto il nuovo studio (Di martedì 25 gennaio 2022) È stato elaborato dall'architetto Renzo Piano , insieme con gli architetti Massimo Alvisi e Junko Kirimoto, il progetto per la realizzazione del nuovo studio di RaiNews24 , il canale della Rai che ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) È stato elaborato dall'architetto, insieme con gli architetti Massimoe Junko, il progetto per la realizzazione deldi, il canale della Rai che ...

Advertising

An_Bion : Odio i giudizi sommari. Ma non si dice di una #Rai con -625 milioni (come scritto per primo dal @sole24ore) di pos… - fnicodemo : RT @Raiofficialnews: 'Un bellissimo progetto, molto innovativo. Un segno di amicizia verso la nostra Azienda, un gesto altruistico che ho a… - Raiofficialnews : 'Un bellissimo progetto, molto innovativo. Un segno di amicizia verso la nostra Azienda, un gesto altruistico che h… - leggoit : RaiNews24: progettato da Renzo Piano e Alvisi Kirimoto il nuovo studio - Baccotvnews : Ecco come sarà il nuovo studio di #Rainews24 progettato da Renzo Piano. (fonte: @tvblogit) #Rainews #Rai -