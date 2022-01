Quirinale, voti "burla" anche al secondo scrutinio: Baglioni, Al Bano, Frassica, Giletti e Amadeus (bis) (Di martedì 25 gennaio 2022) anche il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia voti "burla" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivati voti per lo scrittore Fulvio... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 25 gennaio 2022)ilper l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivatiper lo scrittore Fulvio...

Advertising

lorepregliasco : Avendo ricevuto 2 voti, Alberto Angela sarà ufficialmente registrato nei risultati finali come nome a sé, e non tra… - FiorellaMannoia : Che spettacolo penoso! - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, appena concluso lo spoglio: ecco i risultati. Raggiunti i 672 voti necessari, ma... ?? - 2_italie : RT @Arena_Anto: @valy_s Tocca subire un capo del governo che usurpando i poteri del capo dello stato ancora non eletto, avvia le consultazi… - MircoValori_ : Ma chi è questa Bianca che ha più voti di tutti e non viene mai eletta #Quirinale -