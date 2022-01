Quirinale, Taverna: “Perplessità su Draghi. Se eletto consultazione tra gli iscritti del M5s per decidere se entrare nel nuovo governo” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ci sono delle preoccupazioni per un eventuale spostamento di una figura così importante, del premier da Palazzo Chigi, in una situazione di emergenza oggettiva e con segnali internazionali allarmanti, ”. A dirlo è Paola Taverna, intercettata al termine di un pranzo con gli altri vicepresidenti del M5s, (eccezion fatta per Riccardo Ricciardi) e con Ettore Licheri. Per la vicepresidente del Senato “sulla rosa dei nomi di centrodestra nessuno pone veti su nessuno”. Resta comunque il nome di Mario Draghi tra i ‘papabili’. Eleggerlo significherebbe per i partiti riaprire le trattative per la formazione di un nuovo governo. “Noi per statuto e storia qualunque passaggio fondamentale, nell’eventualità della nascita di un nuovo governo, deve essere sottoposto ai nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ci sono delle preoccupazioni per un eventuale spostamento di una figura così importante, del premier da Palazzo Chigi, in una situazione di emergenza oggettiva e con segnali internazionali allarmanti, ”. A dirlo è Paola, intercettata al termine di un pranzo con gli altri vicepresidenti del M5s, (eccezion fatta per Riccardo Ricciardi) e con Ettore Licheri. Per la vicepresidente del Senato “sulla rosa dei nomi di centrodestra nessuno pone veti su nessuno”. Resta comunque il nome di Mariotra i ‘papabili’. Eleggerlo significherebbe per i partiti riaprire le trattative per la formazione di un. “Noi per statuto e storia qualunque passaggio fondamentale, nell’eventualità della nascita di un, deve essere sottoposto ai nostri ...

