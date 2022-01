(Di martedì 25 gennaio 2022) Ilpresenterà oggi pomeriggio unadeiper il. Lo ha confermato Antonio, il coordinatore di Forza Italia, parlando con i cronisti. “Draghi – ha ribadito – è indispensabile per tenere unità una maggioranza di unità nazionale. Incontrerò Letta, tutti si confrontano con tutti. Non poniamoma non possono essere postidel” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Antonio_Tajani : Il nome che avremmo voluto votare era quello di Silvio @berlusconi. Questo il lungo applauso di tutta @forza_italia… - A_Mandice : @NProcaccini #Nordio #Tajani #Casellati. Difficile trovare di meglio per il #Quirinale. @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @matteorenzi - Livia_DiGioia : RT @baffi_francesco: Quirinale. La 'rosa' candidati proposta dal CessoDestra: Casellati, Moratti, Nordio, Pera, Frattini, Tremonti e Tajani… - CarpaneseSilva1 : RT @carlo_taormina: Draghi al Quirinale.Giorgetti presidente del consiglio. Meloni e Letta vice presidenti del consiglio.Di Maio Esteri.Sal… - ilfattovideo : Quirinale, Tajani: “Presenteremo rosa di nomi di altissimo profilo. No veti a candidati del centrodestra” -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Tajani

... ho sentito anche il presidente Draghi, si parla dima ci sono le bollette, la crisi ... Intanto alla Camera è in corso un incontro Letta -, a poche ore dalla seconda votazione per l'...In passato è stato eletto nel centrodestra, ma in ogni caso oggi il centrodestra presenterà una rosa di nomi di alto profilo" così il vicepresidente di Forza Italia Antonioa Montecitorio.È convocata per oggi alle 15 la seconda tornata delle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Ieri intanto, come ampiamente previsto, si è registrata una 'fumate nera' nella prima votazione: le ...Oggi Matteo Salvini comunica i possibili candidati al Colle. Il leader del Carroccio, a nome del centrodestra, presenta la “rosa ...