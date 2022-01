Quirinale, Salvini: «Moratti, Nordio e Pera i nomi del Centrodestra» (Di martedì 25 gennaio 2022) «I nostri nomi sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti», lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa del Centrodestra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 25 gennaio 2022) «I nostrisono Marcello, Letiziae Carlo. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti», lo ha detto il leader della Lega Matteonel corso della conferenza stampa delL'articolo proviene da Firenze Post.

