Quirinale, Salvini: «Il centrosinistra non vuole Frattini? Basta no, io lavoro per il sì» – Il video (Di martedì 25 gennaio 2022) «Non è ancora stato fatto un nome e già si bocciano. Io ho un approccio più umile e dialogante. Se arrivano una serie di “no”, allora non si può andare avanti. Io sto lavorando perché arrivino sì». A parlare è il segretario della Lega, Matteo Salvini, uscendo da Montecitorio. Un modo per difendere il nome di Franco Frattini, presidente del Consiglio di stato sul quale Italia viva e Pd hanno già detto no, considerandolo troppo vicino alla Russia. Il centrodestra ha convocato una riunione per le 15, e alle 16 è già prevista una conferenza stampa nel corso della quale annunceranno una rosa di nomi quirinabili. «Sono assolutamente fiducioso e soddisfatto», ha concluso Salvini. Leggi anche: Quirinale, come si vota il presidente della Repubblica Salvini: nessuna trattativa con Draghi per governo e ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) «Non è ancora stato fatto un nome e già si bocciano. Io ho un approccio più umile e dialogante. Se arrivano una serie di “no”, allora non si può andare avanti. Io sto lavorando perché arrivino sì». A parlare è il segretario della Lega, Matteo, uscendo da Montecitorio. Un modo per difendere il nome di Franco, presidente del Consiglio di stato sul quale Italia viva e Pd hanno già detto no, considerandolo troppo vicino alla Russia. Il centrodestra ha convocato una riunione per le 15, e alle 16 è già prevista una conferenza stampa nel corso della quale annunceranno una rosa di nomi quirinabili. «Sono assolutamente fiducioso e soddisfatto», ha concluso. Leggi anche:, come si vota il presidente della Repubblica: nessuna trattativa con Draghi per governo e ...

