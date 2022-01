Quirinale | Renzi | si lanciano rose di candidati | non si vota un nome | manca la regia politica

(Di martedì 25 gennaio 2022) Alla terzazione per il Presidente della Repubblica non si fanno le, sino i nomi: facciamo, non sondaggi d'opinione,la, osserva il rottamatore L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi allo speciale Quirinale del Tg1 - ilriformista : 'C’è una crisi pesantissima in #Ucraina, la #crisi economica su #energia e gas, regole assurde a #scuola per la… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata Renzi: 'Iv sosterrà soltanto candidati filo-atlantici'. Casini su IG:… - maola_varalli : RT @ilCorazziere_: E' Giancarlo #Giorgetti l'asso nella manica di #Salvini a cui allude #Renzi. L'attuale Ministro leghista sarebbe il nome… - castell32082033 : RT @ragusaibla: “Si voti due volte al giorno”. Matteo Renzi è stufo dei balletti sul Quirinale: crisi pesantissima, basta show https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

... il neo presidente del Consiglio di Stato, come eventuale candidatura da proporre per il. ... Su Frattini è arrivato il veto anche di Matteo. Il senatore di Rignano va ripetendo in queste ...Lo dice Matteo, leader di Iv, parlando in transatlantico alla Camera. 15.26 'Ho sentito anche Draghi perché si parla dima oggi l'emergenza è il costo di luce e gas e la crisi tra ...Elezioni presidente della Repubblica. La diretta. Dopo le 672 schede bianche della prima chiama, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la presidenza della Repubblica, partita alle ...Renzi: “Alla terza votazione per il presidente della Repubblica non si fanno le rose, si votano i nomi: facciamo politica, non sondaggi d’opinione”. Tajani ...