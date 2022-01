Quirinale, Renzi: “Salvini ha l’asso ma rischia di fare la fine di Bersani” (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – “Quello che ha l’asso in mano e deve scegliere quando calarlo si chiama Matteo Salvini e ha quattro ipotesi: insistere sul nome di centrodestra ma se non passa fa la fine di Bersani, la seconda è cercare un nome fuori dal giro, nella società civile, la terza ipotesi è che lui riesca a fare un accordo con i gialloverdi, cioè con Conte, su un nome, la quarta è trovare un sistema di usato sicuro… In questo scenario Salvini non ha deciso che fare ma il mio suggerimento è che prevalga la politica, se vanno alla ricerca di effetti speciali rischiano di fare la fine di Bersani”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in diretta su Radio Leopolda, a proposito delle ... Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – “Quello che hain mano e deve scegliere quando calarlo si chiama Matteoe ha quattro ipotesi: insistere sul nome di centrodestra ma se non passa fa ladi, la seconda è cercare un nome fuori dal giro, nella società civile, la terza ipotesi è che lui riesca aun accordo con i gialloverdi, cioè con Conte, su un nome, la quarta è trovare un sistema di usato sicuro… In questo scenarionon ha deciso chema il mio suggerimento è che prevalga la politica, se vanno alla ricerca di effetti specialino diladi”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo, in diretta su Radio Leopolda, a proposito delle ...

