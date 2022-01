Quirinale: Renzi, ‘rosa 5 nomi? Cinquina si gioca a tombola…' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Le cinquine vanno bene a tombola, non in Parlamento". Così Matteo Renzi sulle rose di nomi che starebbero preparando centrodestra e Pd-M5S-Leu. "Noi siamo fuori dalle rose, di centrodestra e di centrosinistra. Io ho sempre detto che il centrodestra ha diritto di avanzare un nome. Lo faccia, si tiri fuori un nome e lo si faccia crescere in aula, si inizi a votare. Vedo una mancanza di regia come nel 2013. Ma noi dobbiamo fare presto e fare bene. Questo non è uno show". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Le cinquine vanno bene a tombola, non in Parlamento". Così Matteosulle rose diche starebbero preparando centrodestra e Pd-M5S-Leu. "Noi siamo fuori dalle rose, di centrodestra e di centrosinistra. Io ho sempre detto che il centrodestra ha diritto di avanzare un nome. Lo faccia, si tiri fuori un nome e lo si faccia crescere in aula, si inizi a votare. Vedo una mancanza di regia come nel 2013. Ma noi dobbiamo fare presto e fare bene. Questo non è uno show".

