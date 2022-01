Quirinale, Renzi: «Decisivo il quinto voto. Salvini ha in mano la carta per chiudere» (Di martedì 25 gennaio 2022) «Io credo che difficilmente andremo oltre la quinta votazione. È la mia speranza e quello che mi auguro per il Paese». Il leader di Italia viva Matteo Renzi su Radio Leopolda oggi fa il suo pronostico sul Quirinale. E aggiunge un dettaglio che pare azzoppare la candidatura di Franco Frattini, emersa nelle ultime ore dalle parti del centrodestra: nella partita del Quirinale «c’è un elemento in più del quale nessuno parla: la pressione geopolitica. Non ci stiamo rendendo conto che tra Russia e Ucraina, tra Russia e Nato, sta accadendo una cosa enorme. Mi stupisce che nessuno ponga l’attenzione su quello che sta accadendo a livello internazionale. Da due anni diciamo che l’Italia ha bisogno di un presidente europeista e atlantista… mi sembra strano che nessuno ne parli». Secondo Renzi «quello che ha la ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) «Io credo che difficilmente andremo oltre la quinta votazione. È la mia speranza e quello che mi auguro per il Paese». Il leader di Italia viva Matteosu Radio Leopolda oggi fa il suo pronostico sul. E aggiunge un dettaglio che pare azzoppare la candidatura di Franco Frattini, emersa nelle ultime ore dalle parti del centrodestra: nella partita del«c’è un elemento in più del quale nessuno parla: la pressione geopolitica. Non ci stiamo rendendo conto che tra Russia e Ucraina, tra Russia e Nato, sta accadendo una cosa enorme. Mi stupisce che nessuno ponga l’attenzione su quello che sta accadendo a livello internazionale. Da due anni diciamo che l’Italia ha bisogno di un presidente europeista e atlantista… mi sembra strano che nessuno ne parli». Secondo«quello che ha la ...

ItaliaViva : .@matteorenzi allo speciale Quirinale del Tg1 - Agenzia_Ansa : Renzi:'Draghi al Quirinale è una delle ipotesi, non la sola. Il pacchetto governo-Quirinale è un tema vero senza en… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Renzi: “Celata quando fa la Maratona Mentana ha l’ansia da prestazione”. E il direttore del TgLa7 n… - pirata_21 : #Renzi:'#Salvini ha la chiave per chiudere'. Ormai il cameriere del bar gliel'ha lasciata. #Quirinale2022 #Quirinale - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Quirinale 2022, Renzi: 'Salvini ha asso in mano' Il leader di Italia Viva : 'Deve scegliere quando calarlo'. https://t… -