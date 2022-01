Quirinale, oggi 2votazione. Il Centro destra farà una rosa di nomi. Letta: "Serve larga condivisione". La diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Il primo scrutinio di ieri, lunedì, per l'elezione del nuovo Capo dello Stato è finito con la prevista fumata nera . L'incontro di Salvini con Letta potrebbe aver aperto però una porta al dialogo. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Il primo scrutinio di ieri, lunedì, per l'elezione del nuovo Capo dello Stato è finito con la prevista fumata nera . L'incontro di Salvini conpotrebbe aver aperto però una porta al dialogo. La ...

Advertising

you_trend : Le 672 schede bianche di oggi costituiscono un record per un primo scrutinio. I precedenti: 2015: 538 2013: 104 2… - TgLa7 : #Quirinale, #Segre: non mi piace 'bianca', oggi voterò un nome - lorepregliasco : Oggi scheda bianca per M5S, PD, Lega, FI, FDI, IV, CI, LEU. Azione e +Europa su Cartabia. Vedremo se usciranno comu… - Daviderel4 : RT @NatangeloM: Un duro lavoro - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #quirinale #quirinale2022 #presidenzadellarepub… - agenzia_nova : #PresidenzaDellaRepubblica Oggi la lista dei nomi del centrodestra Da M5S, Pd e Leu indicazione scheda bianca -