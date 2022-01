Quirinale, no di Letta e Renzi a Frattini: «Serve un candidato europeista e atlantista» – La diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizieranno alle 15 le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L’orario è stato confermato al primo pomeriggio per permettere ai grandi elettori di partecipare in mattinata ai funerali del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, domani invece si voterà a partire dalle 11. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Il centrodestra ha fatto sapere che nel pomeriggio presenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della coalizione. Dopo il vertice, è prevista una conferenza stampa in cui i leader della coalizione presenteranno ufficialmente i nomi scelti. Movimento 5 Stelle, Pd e Leu torneranno a incontrarsi oggi alle 15: a quanto ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizieranno alle 15 le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L’orario è stato confermato al primo pomeriggio per permettere ai grandi elettori di partecipare in mattinata ai funerali del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, domani invece si voterà a partire dalle 11. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Il centrodestra ha fatto sapere che nel pomeriggio presenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della coalizione. Dopo il vertice, è prevista una conferenza stampa in cui i leader della coalizione presenteranno ufficialmente i nomi scelti. Movimento 5 Stelle, Pd e Leu torneranno a incontrarsi oggi alle 15: a quanto ...

