Quirinale, nello stallo del voto irrompe la crisi ucraina. Fare in fretta è il leit motive (Di martedì 25 gennaio 2022) I venti di guerra in ucraina irrompono di prepotenza a Montecitorio, dove il voto per l'elezione del presidente della Repubblica procede tra schede bianche e veti incrociati, leader che lanciano penultimatum e parlamentari in attesa di una svolta che non si materializza. Tutti d'accordo che il quadro internazionale, ora, imponga un'accelerazione, ma verso dove? Per dirla con Stefano Fassina, deputato Liberi e Uguali, l'ucraina "è un'irruzione di dati di realtà in una discussione che rischia di essere troppo autoreferenziale". La crisi alle porte dell'Unione europea, considera l'economista con un passato alla World Bank mentre nel transatlantico di Montecitorio attende di entrare in aula per votare, "conferma che siamo dentro una fase difficile non solo per la pandemia: l'andamento dei prezzi dell'energia è stato un ...

florastr : nello spoglio c'è anche un numero discreto per Mattarella e qualche per Rosato ns/ #Quirinale - codeghino10 : RT @SkyTG24: I candidati del Centrodestra sono Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Tutti gli aggiornamenti nello speciale sul si… - giggioneggio : Quirinale: un voto va a Massimo D'Alema (ANSA) - ROMA, 25 GEN - Nello spoglio della prima votazione per il preside… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: I candidati del Centrodestra sono Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Tutti gli aggiornamenti nello speciale sul si… - TV7Benevento : **Quirinale: D'Alema e Bertolaso new entry nello spoglio**... -