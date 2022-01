Quirinale, nel pomeriggio il centrodestra propone nuovi nomi ma è ancora stallo. Letta e Renzi contrari a Frattini – La diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizieranno alle 15 le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L’orario è stato confermato al primo pomeriggio per permettere ai grandi elettori di partecipare in mattinata ai funerali del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, domani invece si voterà a partire dalle 11. I grandi elettori tornano ad essere 1009, e il quorum a 673, perché stamattina al posto di Fasano è stata proclamata Rosella Sessa. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Il centrodestra ha fatto sapere che nel pomeriggio presenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della coalizione. Dopo il vertice, è ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizieranno alle 15 le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L’orario è stato confermato al primoper permettere ai grandi elettori di partecipare in mattinata ai funerali del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, domani invece si voterà a partire dalle 11. I grandi elettori tornano ad essere 1009, e il quorum a 673, perché stamattina al posto di Fasano è stata proclamata Rosella Sessa. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Ilha fatto sapere che nelpresenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della coalizione. Dopo il vertice, è ...

Advertising

lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - Davide : Eh eh, tu che hai votato Amadeus, in un partito che in mesi non è riuscito a mettersi d’accordo su mezzo nome da pr… - SimoneAlliva : #Quirinale: nel #Pd, si ragiona su #Riccardi fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Ha ricoperto la carica di min… - IK0OZETADI : @luigidimaio @MilanoFinanza mi sa che l unico sincero nel m5as a non volere draghi al quirinale è giuseppe conte - AndreaRanavolo_ : RT @lorepregliasco: Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente della… -