Quirinale | Meloni | “Faremo tutto ciò che è in nostro potere per eleggere un presidente che difenda gli interessi della nazione”

ROMA – "Faremo tutto ciò che è in nostro potere per eleggere un presidente che difenda gli interessi della nazione. Con la speranza che sia l'ultima volta che il presidente della Repubblica venga eletto in questo modo. Gli italiani devono avere la possibilità di decidere il Capo dello Stato tramite il presidenzialismo". Lo scrive sui suoi canali social la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (foto), a proposito dell'elezione del nuovo capo dello stato.

