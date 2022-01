Quirinale, Meloni e il paragone su Letizia Moratti: “È stata ministro come Einaudi, Saragat, Ciampi e Napolitano. E all’Istruzione come Mattarella” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Quella che stiamo proponendo oggi non è una rosa di candidati di bandiera, né tattica. Sono tre profili di assoluto livello”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, nel corso della quale ha presentato insieme a Matteo Salvini, Antonio Tajani e agli altri leader del centrodestra la rosa di nomi per il Quirinale, da proporre al centrosinistra, al M5s e alle altre forze presenti in Parlamento, per trovare un’intesa per il Colle. “Letizia Moratti è stata dirigente aziendale, politico, presidente Rai, sindaco di Milano, vicepresidente della Regione Lombardia. Ed è stata ministro come Einaudi, Segni, Saragat, Ciampi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Quella che stiamo proponendo oggi non è una rosa di candidati di bandiera, né tattica. Sono tre profili di assoluto livello”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, nel corso della quale ha presentato insieme a Matteo Salvini, Antonio Tajani e agli altri leader del centrodestra la rosa di nomi per il, da proporre al centrosinistra, al M5s e alle altre forze presenti in Parlamento, per trovare un’intesa per il Colle. “dirigente aziendale, politico, presidente Rai, sindaco di Milano, vicepresidente della Regione Lombardia. Ed è, Segni,e ...

