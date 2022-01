Quirinale: M5S Lombardia, 'Moratti nome irricevibile' (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano 25 gen. (Adnkronos) - "Il nome di Letizia Moratti è irricevibile per il Movimento Cinque Stelle Lombardia". Lo dichiara in una nota il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale, Nicola Di Marco. "Stiamo parlando di un assessore in carica, che allo stesso tempo è vicepresidente in Regione Lombardia all'interno di una giunta di centrodestra a trazione leghista, il cui nome è stato più volte indicato come possibile candidato presidente alle prossime elezioni regionali. Basta questo per comprendere la distanza dal nome super partes al quale il Movimento Cinque Stelle sta lavorando", osserva Di Marco, sottolineando che il profilo di Moratti "non si rifà a quell'ideale che possa essere esempio e ispirazione di unità nazionale valori condivisi" ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano 25 gen. (Adnkronos) - "Ildi Letiziaper il Movimento Cinque Stelle". Lo dichiara in una nota il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale, Nicola Di Marco. "Stiamo parlando di un assessore in carica, che allo stesso tempo è vicepresidente in Regioneall'interno di una giunta di centrodestra a trazione leghista, il cuiè stato più volte indicato come possibile candidato presidente alle prossime elezioni regionali. Basta questo per comprendere la distanza dalsuper partes al quale il Movimento Cinque Stelle sta lavorando", osserva Di Marco, sottolineando che il profilo di"non si rifà a quell'ideale che possa essere esempio e ispirazione di unità nazionale valori condivisi" ...

lorepregliasco : Oggi scheda bianca per M5S, PD, Lega, FI, FDI, IV, CI, LEU. Azione e +Europa su Cartabia. Vedremo se usciranno comu… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - fattoquotidiano : Quirinale, Taverna: “Perplessità su Draghi. Se eletto consultazione tra gli iscritti del M5s per decidere se entrar… - cristinapasque : RT @Marilena0407: Se Draghi fa la voce grossa, è perché ci sono dei patti di mezzo. Il patto era che lui andasse al Quirinale. In questo di… - danieledv79 : RT @LucaBellinzona: @the_highsparrow Io spero in Draghi al Quirinale e un nuovo governo senza M5S. Sarebbe la fine dell'alleanza con il PD… -