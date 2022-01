Quirinale, Letta boccia la rosa del Centrodestra (nomi) Franceschini tifa Casini, ok di Guerini a Draghi al Colle (Di martedì 25 gennaio 2022) Il punto imprescindibile per il Partito Democratico è che Mario Draghi o resti a Palazzo Chigi o si trasferisca al Quirinale. E nel colloquio di ieri a Montecitorio Enrico Letta è stato chiarissimo con Matteo Salvini: il Pd non accetterà e non voterà nessun esponente che ha o che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 25 gennaio 2022) Il punto imprescindibile per il Partito Democratico è che Marioo resti a Palazzo Chigi o si trasferisca al. E nel colloquio di ieri a Montecitorio Enricoè stato chiarissimo con Matteo Salvini: il Pd non accetterà e non voterà nessun esponente che ha o che... Segui su affaritaliani.it

