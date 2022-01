Quirinale | la verità dietro quinte | il cazzeggio dei grandi elettori

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo giorno di votazione per ilbasta attraversare al mattino piazza Navona per trovarli seduti al sole come leoni marini spiaggiati o grossi rettili a sangue freddo, sono i. Molti cercano di riprendersi dalla fatica di aver infilato in un’urna un foglio bianco, altri si compiacciono di aver votato un ex magistrato un poco picchiatello, qualcuno crede di essere stato spiritoso votando Amedeus o Vespa, tutti hanno un’aria esausta ma compiaciuta. Ma è muovendosi tra Pantheon, piazza di Pietra e piazza Sant’Eustachio che li si vede nel loro brodo. I Delegati regionali, con una vaga aria da gita premio, sono i più eleganti e compunti evidentemente meno abituati a certe mollezze romane, mentre i “vecchia scuola” si distinguono per il mezzo toscano masticato di primo mattino e i “nuovi” si riconoscono per l’età e ...