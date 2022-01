Quirinale, la sfida per il Colle: ecco la seconda votazione (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutto come da pronostico. La prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica si è rivelata un nulla di fatto. Ben 672 schede bianche, ovvero la maggioranza dei due terzi dopo la morte di un deputato, e una miriade di “voti dispersi” con i nomi più disparati. Da Claudio Lotito a Giuseppe Cruciani, passando per Amadeus, Bruno Vespa (“troppi franchi tiratori”, ha scherzato) e Alberto Angela. Oggi alle 15 si riparte con un nuovo giro: qui sopra la diretta delle operazioni di voto. Le trattative in corso I contatti tra i leader politici intanto proseguono. Ieri Matteo Salvini ha avuto interlocuzioni con Letta e Conte. È andato anche a Palazzo Chigi da Mario Draghi. Il centrodestra assicura di avere una rosa di nomi di “alto profilo” che presto verranno sottoposti al centrosinistra. Ma siamo ancora alle battute iniziali. “Salvini ha l’asso in mano – dice Matteo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutto come da pronostico. La primaper eleggere il Presidente della Repubblica si è rivelata un nulla di fatto. Ben 672 schede bianche, ovvero la maggioranza dei due terzi dopo la morte di un deputato, e una miriade di “voti dispersi” con i nomi più disparati. Da Claudio Lotito a Giuseppe Cruciani, passando per Amadeus, Bruno Vespa (“troppi franchi tiratori”, ha scherzato) e Alberto Angela. Oggi alle 15 si riparte con un nuovo giro: qui sopra la diretta delle operazioni di voto. Le trattative in corso I contatti tra i leader politici intanto proseguono. Ieri Matteo Salvini ha avuto interlocuzioni con Letta e Conte. È andato anche a Palazzo Chigi da Mario Draghi. Il centrodestra assicura di avere una rosa di nomi di “alto profilo” che presto verranno sottoposti al centrosinistra. Ma siamo ancora alle battute iniziali. “Salvini ha l’asso in mano – dice Matteo ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Quirinale, ecco la seconda votazione: DIRETTA VIDEO ?? - Giornaleditalia : #legaquirinalematteosalvinimariodraghicentrodestra Quirinale: la rosa di Salvini? Muro contro muro col Pd e sfida a… - vincenzomenchis : Il vincitore del #Quirinale andrà direttamente al televoto contro il meno votato del #GFVIP,il vincitore sarà in s… - zazoomblog : Quirinale la sfida per il Colle: il video dello scrutinio - #Quirinale #sfida #Colle: #video - marcoranieri72 : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? #Quirinale, iniziata la prima votazione: l'annuncio di Roberto Fico (VIDEO IN DIRETTA) ?? -