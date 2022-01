Quirinale, incontro “costruttivo” tra Letta e Tajani (Di martedì 25 gennaio 2022) La corsa al Quirinale continua. Se nelle scorse settimane l’incertezza regnava sovrana in vista dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, oggi le cose non sono poi così diverse. Dopo il ritiro della candidatura di Silvio Berlusconi, i dissapori tra centrodestra e centrosinistra sembrano essersi un po’ placati. Ciò nonostante, la partita rimane aperta e la ricerca di un successore degno di Sergio Mattarella si sta rivelando piuttosto difficile per la nostra classe politica. Proprio per questo Enrico Letta e Antonio Tajani hanno avuto un colloquio nel tardo pomeriggio di oggi. E stando a quanto riporta un’Ansa dell‘Ultima Ora, a detta dei diretti interessati l’incontro è risultato essere piuttosto proficuo. Per Letta è necessario trovare un nome imparziale per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) La corsa alcontinua. Se nelle scorse settimane l’incertezza regnava sovrana in vista dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, oggi le cose non sono poi così diverse. Dopo il ritiro della candidatura di Silvio Berlusconi, i dissapori tra centrodestra e centrosinistra sembrano essersi un po’ placati. Ciò nonostante, la partita rimane aperta e la ricerca di un successore degno di Sergio Mattarella si sta rivelando piuttosto difficile per la nostra classe politica. Proprio per questo Enricoe Antoniohanno avuto un colloquio nel tardo pomeriggio di oggi. E stando a quanto riporta un’Ansa dell‘Ultima Ora, a detta dei diretti interessati l’è risultato essere piuttosto proficuo. Perè necessario trovare un nome imparziale per il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - pameladiverona : RT @AlRobecchi: La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva par… - masterofmate : RT @AlRobecchi: La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva par… - Virus1979C : RT @AlRobecchi: La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva par… - gaetano19762010 : RT @AlRobecchi: La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva par… -