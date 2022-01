Quirinale | il commissario al Bilancio | “L’Ue vuole che in Italia ci sia continuità perché i soldi del Recovery siano ben spesi”

(Di martedì 25 gennaio 2022) “La Commissione europea ha tutto l’interesse affinché la situazione attuale” di stabilità in“continui,vediamo che ci sono molte rassicurazioni e fiducia che i” delfund “ben”. Ileuropeo per il, Johannes Hahn, intervistato da un gruppo di media internazionali tra cui l’Ansa avverte che gli occhi dell’esecutivo Ue sono puntati sul Parlamentono, in corso di votazione del prossimo inquilino del Colle. E dai parlamentari del Paese che è il maggior beneficiario del Next generation Eu Bruxelles si attende responsabilità. “Non ho dubbi che gli oltre mille grandi elettori incaricatipienamente consapevoli della posta in gioco”, sottolinea il politico ...

DocThomas : RT @CIaudiaGiulia: +++ Il commissario al Bilancio, Johannes Hahn: «Ci auguriamo che la situazione resti così com'è perché vogliamo che i so… - 57Davide : RT @marcobreso: ????Su Quirinale e governo, il commissario Hahn ha detto che la Commissione europea auspica che 'ci sia continuità' e che la… - CIaudiaGiulia : +++ Il commissario al Bilancio, Johannes Hahn: «Ci auguriamo che la situazione resti così com'è perché vogliamo che… - messveneto : Quirinale e governo, l'appello della Commissione Ue: "Serve continuità": Il commissario al Bilancio, Johannes Hahn:… - Sofiajeanne : RT @marcobreso: ????Su Quirinale e governo, il commissario Hahn ha detto che la Commissione europea auspica che 'ci sia continuità' e che la…

"Ci sono molte rassicurazioni e c'è fiducia che i soldi del Recovery fund siano ben spesi", spiega il commissario austriaco Hahn ...