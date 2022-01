Quirinale, i nomi "insoliti" del secondo giorno: da Baglioni ad Al Bano e Mancini (Di martedì 25 gennaio 2022) Da Claudio Baglioni ad Al Bano fino a Roberto Mancini . Anche dalle schede della seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica spuntano nomi insoliti. Tra i voti compaiono ancora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Da Claudioad Alfino a Roberto. Anche dalle schede della seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica spuntano. Tra i voti compaiono ancora ...

Advertising

lorepregliasco : I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di a… - lorepregliasco : La cosa interessante non è chi c'è, in questa rosa Pera-Nordio-Moratti, ma chi non c'è. I nomi che, mancando, resta… - AngeloCiocca : Ovviamente a #sinistra dicono di no ai nomi del #centrodestra nella corsa al #Quirinale - Italia_Notizie : Quirinale, fumata nera anche alla seconda votazione. E sulle schede spuntano i nomi di Nino Frassica, Al Bano e Man… - LoryDowney7 : RT @lucianoghelfi: #Conte: oggi abbiamo deciso di non presentare una #rosa di nomi. In questo modo acceleriamo il dialogo con il #centrodes… -