Quirinale | dal centrodestra rosa di tre nomi | Pera | Moratti e Nordio

Advertising

you_trend : Da quando ha compiuto i 50 anni di età, Giuliano Amato ha ottenuto almeno un voto in ogni elezione del Presidente d… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - Agenzia_Ansa : Pierferdinando Casini, tra i candidati alla presidenza della Repubblica, esce dal riserbo dell'ultimo periodo: 'La… - News24_it : Quirinale, dal Centrodestra una rosa di tre candidati: Moratti, Nordio e Pera | Letta: 'Nomi di qualità, li valuter… - TgrRaiVeneto : #Roma #Quirinale Carlo #Nordio , tra i nomi proposti dal Centrodestra #ioseguotgr @TgrRai -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale dal

Sky Tg24

"Bene l'apertura al confronto di Letta,centrodestra nessun tatticismo. Scegliamo in fretta, il meglio per l'Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. 25 gennaio 2022... conclude Letta, rischiamo di perdere "sia a Chigi che al". Secondo alcuni osservatori, ... Una soluzione promossaleader di Italia Viva Matteo Renzi e alla quale aderirebbero anche alcuni ...Gianluigi Paragone, Senatore di Italexit, è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi e Matteo ... Secondo Paragone in pole position per il Quirinale c’è ...CORSA AL QUIRINALE: SUI MEDIA DOMINANO DRAGHI E BERLUSCONI, AVANZANO CASINI E CASELLATI Nelle ultime 48 ore citazioni in forte crescita per Carlo Nordio e Franco Frattini Silvio Berlusconi e Mario Dra ...