Quirinale, da Amadeus ad Alfonso Signorini: tutti i nomi strani alla prima votazione del Presidente della Repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, Bruno Vespa e Mauro Corona tra i voti per il Quirinale dopo il primo scrutinio avvenuto ieri, 24 gennaio. Quirinale, da Amadeus ad Alfonso Signorini, tutti i nomi strani alla prima votazione del Presidente della Repubblica Tra le centinaia di schede bianche estratte dall’insalatiera, ci sono tante altre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte, Bruno Vespa e Mauro Corona tra i voti per ildopo il primo scrutinio avvenuto ieri, 24 gennaio., daaddelTra le centinaia di schede bianche estratte dall’insalatiera, ci sono tante altre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Davide : Eh eh, tu che hai votato Amadeus, in un partito che in mesi non è riuscito a mettersi d’accordo su mezzo nome da pr… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, da Alberto Angela a Signorini e Amadeus, fino a Cruciani e Dino Zoff: i nomi della prima chiama. Ma… - MediasetTgcom24 : Un voto per Bruno Vespa e uno per Amadeus #Quirinale2022 #spoglio #Quirinale #Amadeus #BrunoVespa… - _bhoo__ : RT @rovnaldweasley: Il fatto che al Quirinale abbiano preferito sprecare voti scrivendo cose come “amadeus “ “Valeria Marini”la dice lunga… - ItalianKresser : RT @rovnaldweasley: Il fatto che al Quirinale abbiano preferito sprecare voti scrivendo cose come “amadeus “ “Valeria Marini”la dice lunga… -