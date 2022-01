Quirinale, crisi Ucraina e caro bollette: mai come ora c’è bisogno in fretta di un Presidente della Repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) La seconda giornata di votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica si è conclusa, come previsto, con un nuovo nulla di fatto. Una seconda fumata nera che ha caratterizzato l’assenza di raggiungimento del Quorum, una situazione di stallo che secondo i pronostici si sbloccherà a partire dalla terza giornata. Complice anche la mossa del centro-destra nell’annunciare la nuova rosa di candidati seguita da quella del centro-sinistra che ha decido di non rilanciare nessun nome. Restano in gioco quelli di Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio e quello di Pier Ferdinando Casini, ex Presidente della Camera, entrambi i nomi potrebbero sbloccare l’empasse poltica che mai come ora ha bisogno di essere più fluida che mai. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) La seconda giornata di votazione per eleggere il nuovosi è conclusa,previsto, con un nuovo nulla di fatto. Una seconda fumata nera che ha caratterizzato l’assenza di raggiungimento del Quorum, una situazione di stallo che secondo i pronostici si sbloccherà a partire dalla terza giornata. Complice anche la mossa del centro-destra nell’annunciare la nuova rosa di candidati seguita da quella del centro-sinistra che ha decido di non rilanciare nessun nome. Restano in gioco quelli di Mario Draghi, attualedel Consiglio e quello di Pier Ferdinando Casini, exCamera, entrambi i nomi potrebbero sbloccare l’empasse poltica che maiora hadi essere più fluida che mai. ...

