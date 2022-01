Quirinale | Casini | Come la vivo? L' importante e' la salute

(Di martedì 25 gennaio 2022) E' arrivato alla Camera per la seconda votazione per il presidente della Repubblica Pierferdinando, uno dei nomi fatti tra i papabili per il Colle. A chi gli domandavastia vivendo questo ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, appena concluso lo spoglio: ecco i risultati. Raggiunti i 672 voti necessari, ma... ?? - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata Renzi: 'Iv sosterrà soltanto candidati filo-atlantici'. Casini su IG:… - SimoneAlliva : Il Casini che ricordo io oltre che omofobo era quello che presentò una legge per 'sparare agli scafisti che portano… - m_mumi : @mariolavia @CostanzaRdO Ci toccherà digerire Casini e Renzi dirà che è riuscito a nn mandare il filo russo Frattini al Quirinale - antonio_bordin : Ma ve rendete conto che tocca spera’ che eleggano #Casini. #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Casini

E' arrivato alla Camera per la seconda votazione per il presidente della Repubblica Pierferdinando, uno dei nomi fatti tra i papabili per il Colle. A chi gli domandava come stia vivendo questo momento, il senatore ha risposto: "L'importante e' la salute". (Immagini di Cecilia Ferrara) 25 ...Sono fuori dalla lista sia Franco Frattini e che Pier Ferdinando. 11.38 No a un profilo come ... 11.35 Il centrodestra presenterà oggi pomeriggio una rosa di candidati per il. Secondo ...Altro che un candidato super partes e condiviso da un’ampia maggioranza. Dopo i segnali di trattativa lanciati lunedì da Matteo Salvini ed Enrico Letta, naufragati nelle ore successive ...Milano, 25 gen. (askanews) - 'Un pronostico? Ancora non è possibile: ci sono un paio di personalità più avanti rispetto alle altre: Draghi e ...