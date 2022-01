Quirinale | blackout internet alla Camera per il primo giorno di votazioni

(Di martedì 25 gennaio 2022) Durante ildiper eleggere il nuovo presidente della Repubblica,si è verificato undurato quasi due ore. Dalle prime indagini sembra che si tratti di un guasto tecnico, e non di un attacco hacker, come era invece avvenuto il 17 gennaio scorso durante una conferenza del Senato con il premio nobel Giorgio Parisi. Ilnon fa che aggravare una situazione già compromessa Oltre al danno la beffa, si potrebbe dire. Infatti, questoinformatico non ha fatto altro che aggravare l’opinione – già compromessa – che i cittadini hanno dell’attuale classe politica. Certamente si tratta di un guasto che non ha nulla a che vedere con le competenze dei ...

The Economist: "Draghi alnegativo per l'Italia e l'Europa" leggi ancheinformatico alla Camera durante le votazioni Di tutt'altra opinione il settimanale The Economist ...Per due ore, infatti, l'aula di Montecitorio è rimasta "isolata" dal mondo a causa di un... le votazioni al. LIVE Poco dopo l'interruzione, sono scattati immediatamente gli ...LEGGI ANCHE > La sfida dei Talk sul Quirinale, Lucia Annunziata: «Da Mentana neanche una donna» Blackout internet alla Camera nella prima giornata di Quirinale 2022. Cosa è suc ...Blackout internet al Quirinale: l'ennesimo caso che mette in cattiva luce gli organi politici del nostro paese.