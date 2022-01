Quirinale | alle 15 secondo voto per l’elezione del Capo dello Stato

(Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Riprende oggi,15, la seduta della chiama per ilscrutinio perdel presidente della Repubblica dopo la fumata nera nella prima votazione di ieri.Al terminespoglio nell’Aula di Montecitorio, le schede bianche sono state 672. In tutto i presenti e i votanti sono stati 976 rispetto ai 1008 previsti. Il quorum necessario a eleggere ilnon è dunqueraggiunto. Trentasei voti sono andati al magistrato Paolo Maddalena, mentre 16 al presidente uscente Sergio Mattarella. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - Agenzia_Ansa : Quirinale, l'appuntamento per i grandi elettori del presidente della Repubblica è domani alle 15 alla Camera. La pr… - LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - UnioneSarda : #Quirinale, secondo round. Alle 15 riparte la votazione nel segno del “dialogo” - Italiaviva_fe : RT @BeatriceB79: Su @radioleopoldait iniziano le 'Dirette Quirinale', le troverete su app o sito -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale alle

Adnkronos

... nei prossimi giorni, dovrà fare i conti anche con un'altra forza, magari da lui sottovalutata: quella che in Transatlantico è stata già ribattezzata 'TtD', ovvero 'tutto tranne Draghi' al. ...TRIESTE C'è Renzo Tondo che arriva giusto giusto per la chiama: sbarca a Roma18.10, entra in Aula19, scarpe da ginnastica, in totale rilassatezza, e piazza il suo voto: Bettino Craxi. "Adesso mi sento libero e voto chi mi pare. E non sono nemmeno tanto emozionato". Parola (decisamente ...Il 'borsino' della giornata, la prima delle votazioni, attesta una svolta - la decisione di Mario Draghi di avviare in prima persona una sorta di consultazioni personali, assumendo l’iniziativa ...Il sistema informatico della Camera è scivolato nel momento clou della corsa al Quirinale: Montecitorio offline durante le ore più calde.