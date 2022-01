Quirinale | alle 15 il secondo voto per l’elezione del Capo dello Stato

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - Agenzia_Ansa : Quirinale, l'appuntamento per i grandi elettori del presidente della Repubblica è domani alle 15 alla Camera. La pr… - CuiProdest_67 : RT @claudiovelardi: Gli incontri tra Draghi e i leader sono sbagliati. I partiti discutano in autonomia del prossimo PdR, il PdC faccia il… - MAURO72016404 : RT @claudiovelardi: Gli incontri tra Draghi e i leader sono sbagliati. I partiti discutano in autonomia del prossimo PdR, il PdC faccia il… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale alle

Il doppio scenario Casini - Draghi alPerché il nome di Casini? Il nodo che il suo nome ...troveranno un accordo per mantenere la stabilità del governo fino alla prossima chiamataurne ...... FdI e FI alla presidenza della Repubblica: due ex presidenti del Senato, due ex ministri e un magistrato Il centrodestra annuncerà16 i nomi che compongono la sua "rosa" per il. Si ...È convocata per oggi alle 15 la seconda tornata delle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Ieri intanto, come ampiamente previsto, si è registrata una 'fumate nera' nella prima votazione: le ...Elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica: come previsto, fumata nera al primo scrutinio. I Grandi elettori sono convocati a Montecitorio per la seconda votazione, oggi pomeriggio alle 15.