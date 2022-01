Quirinale, alle 14 conferenza stampa centrodestra per rosa nomi (Di martedì 25 gennaio 2022) Il centrodestra insiste sulla linea della rosa di nomi, e intorno alle 14 terrà una conferenza verso le 14 per presentare i nomi: Casellati, Pera e Nordio saranno sicuramente in rosa, probabilmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilinsiste sulla linea delladi, e intorno14 terrà unaverso le 14 per presentare i: Casellati, Pera e Nordio saranno sicuramente in, probabilmente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - Agenzia_Ansa : Quirinale, l'appuntamento per i grandi elettori del presidente della Repubblica è domani alle 15 alla Camera. La pr… - TeresaMigliett2 : RT @pietroraffa: ?? *Quirinale, alle 14 conferenza stampa centrodestra per rosa nomi. Casellati, Nordio e Pera saranno dentro, fuori Casini… - agotwitts : RT @claudiovelardi: Gli incontri tra Draghi e i leader sono sbagliati. I partiti discutano in autonomia del prossimo PdR, il PdC faccia il… -