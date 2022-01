Quirinale 2022, prove di cerimonia al Colle per l’insediamento del nuovo Presidente: i militari a cavallo e la Lancia Flaminia sfilano in piazza (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre a Montecitorio si cerca di trovare un’intesa sul nome del prossimo Presidente della Repubblica, al Quirinale fervono i preparativi per la cerimonia di insediamento. In piazza sfilano la fanfara a cavallo dei Carabinieri, i corazzieri a cavallo e la mitica Lancia Flaminia a bordo della quale il nuovo Presidente farà il suo ingresso a palazzo. A prove terminate, attorno alle 11, l’elicottero presidenziale ha riportato a Roma il Presidente Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi si era recato a Palermo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre a Montecitorio si cerca di trovare un’intesa sul nome del prossimodella Repubblica, alfervono i preparativi per ladi insediamento. Inla fanfara adei Carabinieri, i corazzieri ae la miticaa bordo della quale ilfarà il suo ingresso a palazzo. Aterminate, attorno alle 11, l’elicottero presidenziale ha riportato a Roma ilSergio Mattarella, che nei giorni scorsi si era recato a Palermo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

