Quirinale 2022, Paragone: "Parlamentare positivo è merce di scambio, gli servono voti" (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – "Abbiamo un Paese paralizzato. Mia sorella ha il covid. Mia mamma, anziana, ha il covid, non è vaccinata ed è asintomatica. Mia moglie vorrebbe prendersi il covid ma non riesce. La mia dinamica familiare credo sia comune a molti altri. La gente comune sta cominciando a vedere che l'emergenza sanitaria in realtà è burocratica. Io dovrei stare 10 giorni in quarantena ma essendo Parlamentare io da positivo, per quanto asintomatico, posso prendere la mia auto ed andare da Varese a Roma per votare. Per eleggere il Presidente della Repubblica posso essere trattato in maniera diversa rispetto agli altri malati. Non hanno preso questa scelta per rispetto del Parlamento ma gli servono i voti perché la partita si gioca col pallottoliere. Il malato quindi è merce di scambio".

