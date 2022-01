Quirinale 2022, oggi giornata chiave: terza votazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ in programma oggi alle 11 la terza votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Alla fine della seconda giornata di votazioni per il Quirinale il nastro sembra riavvolgersi a 48 ore prima. Dopo il movimentismo di lunedì tra i leader con il coinvolgimento di Mario Draghi, il confronto su Colle e futuro del governo, la sensazione è che tutto sia tornato indietro. Ad oggi il nome del premier è più debole, quasi fuori dalla scena ma pronto a ‘risorgere’. “Ancora tutto è possibile”. Del resto, si è tornati ai blocchi di partenza. Schema Berlusconi delle scorse settimane. Stavolta c’è la terzina di nomi avanzata dal centrodestra, con i nomi di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Pd-M5S-Leu respingono e rilanciano sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ in programmaalle 11 laper l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Alla fine della secondadi votazioni per ilil nastro sembra riavvolgersi a 48 ore prima. Dopo il movimentismo di lunedì tra i leader con il coinvolgimento di Mario Draghi, il confronto su Colle e futuro del governo, la sensazione è che tutto sia tornato indietro. Adil nome del premier è più debole, quasi fuori dalla scena ma pronto a ‘risorgere’. “Ancora tutto è possibile”. Del resto, si è tornati ai blocchi di partenza. Schema Berlusconi delle scorse settimane. Stavolta c’è la terzina di nomi avanzata dal centrodestra, con i nomi di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Pd-M5S-Leu respingono e rilanciano sulla ...

