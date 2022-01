Quirinale 2022, Letta: “Da centrodestra nomi di qualità” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Sono nomi sicuramente di qualità, li valuteremo senza spirito pregiudiziale”. Lo ha detto Enrico Letta a proposito della rosa del centrodestra per il Quirinale. I nomi proposti dal centrodestra come candidati sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Letta ha precisato: “Non ho mai detto che il centrodestra non è legittimato ad avanzare nomi. Ho parlato di nomi super partes”. E lo sono? “Sono nomi di qualità” ha risposto il leader dem. La rosa di nomi del centrodestra per il Quirinale? “Ci riserviamo una valutazione”, ha risposto ai cronisti il leader M5S Giuseppe Conte arrivando a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Sonosicuramente di, li valuteremo senza spirito pregiudiziale”. Lo ha detto Enricoa proposito della rosa delper il. Iproposti dalcome candidati sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio.ha precisato: “Non ho mai detto che ilnon è legittimato ad avanzare. Ho parlato disuper partes”. E lo sono? “Sonodi” ha risposto il leader dem. La rosa didelper il? “Ci riserviamo una valutazione”, ha risposto ai cronisti il leader M5S Giuseppe Conte arrivando a ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Quirinale 2022, prove di cerimonia al Colle per l’insediamento del nuovo Presidente: i militari a cavallo e la Lancia… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: .@a_padellaro:'C'è il rischio di avere Casellati al quirinale e Meloni alla presidenza del consiglio' #QuirinalTango #… -