Quirinale 2022 | elezione presidente Repubblica | news di oggi 25 gennaio

(Adnkronos) – Quirinale 2022, le news di oggi: alle 15 secondo voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Ieri, nel primo scrutinio caratterizzato da 672 schede bianche il più votato è risultato Paolo Maddalena. Proseguono i contatti tra i partiti dopo gli incontri andati in scena ieri. Riflettori puntati sul premier Mario Draghi. ORE 9.29 – "C'era una strada seria e lineare per partiti che fanno parte di un governo di unità nazionale: definizione di un patto di legislatura ambizioso, decisione su Draghi al Governo o Quirinale, eventuale identificazione di una personalità istituzionale per Presidenza della Repubblica". Carlo Calenda, leader di Azione, si esprime così su Twitter. "La verità è che per i partiti ...

