Quirinale 2022 | elezione presidente Repubblica | news di oggi 25 gennaio

(Adnkronos) – Quirinale 2022, le news di oggi: alle 15 secondo voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Ieri, nel primo scrutinio caratterizzato da 672 schede bianche il più votato è risultato Paolo Maddalena. Proseguono i contatti tra i partiti dopo gli incontri andati in scena ieri. Riflettori puntati sul premier Mario Draghi. ORE 9.03 – Nella partita del Quirinale "c'è un elemento in più del quale nessuno parla: la pressione geopolitica. Non ci stiamo rendendo conto che tra Russia e Ucraina, tra Russia e Nato, sta accadendo una cosa enorme. Mi stupisce che nessuno ponga l'attenzione su quello che sta accadendo a livello internazionale. Da due anni diciamo che l'Italia ha bisogno di un presidente europeista e ...

