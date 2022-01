Quirinale 2022, Draghi parla con partiti. Dialogo Letta-Salvini (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Voto per il Quirinale, come previsto la prima votazione di ieri per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica si è risolta in fumata nera. Sono state 672 le schede bianche, i due terzi del plenum, lo stesso numero richiesto per l’elezione nei primi tre scrutini. Le schede nulle sono state 49, i voti dispersi 88. Tra i nomi spuntati ci sono stati anche Alberto Angela, Amadeus, Lotito, Cappato Cappato ma anche Alfonso Signorini oltre a Cartabia, Paolo Maddalena (il più votato), Draghi, Casellati e Berlusconi. Oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio. Ieri intanto si è aperto il Dialogo tra il leader della Lega Salvini e quello del Pd Letta con il premier Mario Draghi che ha fatto la sua ‘mossa’ facendo partire una girandola di contatti con i ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Voto per il, come previsto la prima votazione di ieri per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica si è risolta in fumata nera. Sono state 672 le schede bianche, i due terzi del plenum, lo stesso numero richiesto per l’elezione nei primi tre scrutini. Le schede nulle sono state 49, i voti dispersi 88. Tra i nomi spuntati ci sono stati anche Alberto Angela, Amadeus, Lotito, Cappato Cappato ma anche Alfonso Signorini oltre a Cartabia, Paolo Maddalena (il più votato),, Casellati e Berlusconi. Oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio. Ieri intanto si è aperto iltra il leader della Legae quello del Pdcon il premier Marioche ha fatto la sua ‘mossa’ facendo partire una girandola di contatti con i ...

