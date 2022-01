Quirinale 2022, Casini arriva alla Camera per la seconda chiama: “Come vivo questi giorni? L’importante è la salute” (Di martedì 25 gennaio 2022) È arrivato alla Camera per la seconda votazione per il presidente della Repubblica Pier Ferdinando Casini, uno dei nomi fatti tra i papabili per il Colle. A chi gli domanda Come stia vivendo questi giorni di votazione, il senatore ha risposto: “L’importante è la salute”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ètoper lavotazione per il presidente della Repubblica Pier Ferdinando, uno dei nomi fatti tra i papabili per il Colle. A chi gli domandastia vivendodi votazione, il senatore ha risposto: “è la”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - zazoomblog : Quirinale: Renzi fare presto si voti due volte a giorno - #Quirinale: #Renzi #presto #volte - zagor70 : RT @susy43279731: QUIRINALE 2022 VERGOGNA MONDIALE. -