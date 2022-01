Qui Milan, sospiro di sollievo per Pioli: Ibrahimovic disponibile per il derby contro l’Inter (Di martedì 25 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione di Pioli per il derby contro l’Inter Dopo lo spavento di domenica sera, ora è arrivato il sollievo in casa Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli in vista del derby contro l’Inter in programma per sabato 5 febbraio. “Dopo la grande paura, il sospiro di sollievo: per il derby Ibrahimovic ci sarà. Nessuna lesione, solo un’infiammazione, neanche troppo acuta. Con un po’ di riposo e terapie, il dolore dovrebbe passare nel giro di qualche giorno. Domenica aveva lasciato il malandato terreno di ... Leggi su intermagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Zlatansarà a disposizione diper ilDopo lo spavento di domenica sera, ora è arrivato ilin casa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zlatansarà regolarmente a disposizione di Stefanoin vista delin programma per sabato 5 febbraio. “Dopo la grande paura, ildi: per ilci sarà. Nessuna lesione, solo un’infiammazione, neanche troppo acuta. Con un po’ di riposo e terapie, il dolore dovrebbe passare nel giro di qualche giorno. Domenica aveva lasciato il malandato terreno di ...

