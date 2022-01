Quel post 'criptico' di Casini: così strizza l'occhio agli elettori (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ex presidente della Camera torna sui social network dopo un lungo silenzio stampa, il post su Instagram non lascia spazio a dubbi: vuole il Quirinale Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ex presidente della Camera torna sui social network dopo un lungo silenzio stampa, ilsu Instagram non lascia spazio a dubbi: vuole il Quirinale

Advertising

wherescamilla : ambisco a quel tipo di amore che ti lascia i post it sul frigo - serena76601488 : @BarbaraSegaler1 @PaolaDalBianco2 @thxjobros Mi riferisco a determinati post/storie di vita privata (non molto cons… - moonrisingnight : @TizianaFerrario @pino_pinot2001 Questa sua osservazione contiene la risposta al suo primo post: è indubbiamente ve… - Erika80664657 : @ReneeAurora24 @AXBproduction Sicuramente ora deve mettersi lì con calma e capire veramente cosa vuole .. ieri ha s… - sheisbelieber : @biebspvrpose SIII. quel post poi per me era stra importante perché parlavo del perché si debba amare sempre se ste… -