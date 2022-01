Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini in carriera? Sfondato il muro degli 8 milioni di euro! (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha Sfondato gli 8 milioni di euro guadagnati nel corso della sua carriera tennistica. Precisiamo subito che stiamo parlando esclusivamente dei riconoscimenti in denaro derivanti dalle prestazioni in campo e dai risultati ottenuti nei singoli tornei, escludendo dunque le varie sponsorizzazioni e introiti di altra natura. Il romano aveva incominciato gli Australian Open 2022 con in saccoccia 8,586 milioni di dollari statunitensi (pari a circa 7,617 milioni di euro). A questa, cifra, però, andrà aggiunto l’assegno che si sta procurando proprio grazie alle prestazioni offerte sul cemento outdoor di Melbourne. Matteo Berrettini si è spinto infatti fino alle semifinali, dopo la spettacolare vittoria ottenuta oggi contro il ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)hagli 8di euro guadagnati nel corso della suatennistica. Precisiamo subito che stiamo parlando esclusivamente dei riconoscimenti in denaro derivanti dalle prestazioni in campo e dai risultati ottenuti nei singoli tornei, escludendo dunque le varie sponsorizzazioni e introiti di altra natura. Il romano aveva incominciato gli Australian Open 2022 con in saccoccia 8,586di dollari statunitensi (pari a circa 7,617di euro). A questa, cifra, però, andrà aggiunto l’assegno che si sta procurando proprio grazie alle prestazioni offerte sul cemento outdoor di Melbourne.si è spinto infatti fino alle semifinali, dopo la spettacolare vittoria ottenuta oggi contro il ...

Advertising

giusymum : RT @liliaragnar: L’#OMS rischia di fallire, l’allarme: quanti soldi servono per salvarla No, non è una fake news: l’Organizzazione Mondiale… - glosscrown : quanti soldi volete scommettere sul fatto che taehyung non pubblica nessun mixtape solo perché è indeciso sulla fot… - Aiyo07 : RT @liliaragnar: L’#OMS rischia di fallire, l’allarme: quanti soldi servono per salvarla No, non è una fake news: l’Organizzazione Mondiale… - polemizzandos : @giuliogregorio1 @Lorenzored17 Per motivi finanziari. Il Barça ha non so quanti milioni di euro di debiti, da dove… - luigihellevil : RT @liliaragnar: L’#OMS rischia di fallire, l’allarme: quanti soldi servono per salvarla No, non è una fake news: l’Organizzazione Mondiale… -