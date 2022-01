“Purtroppo è così”. Charlene di Monaco, dramma senza fine: notizie dalla clinica nel giorno del compleanno (Di martedì 25 gennaio 2022) Le ultime indiscrezioni lanciate dal sito royalcentral sulle condizioni di salute di Charlène di Monaco erano drammatiche: si dava conto di un tracollo fisico, di una Charlene arrivata a pesare soltanto 46 chilogrammi. Sono passati giorni e le condizioni della principessa restano avvolte dal mistero, mentre fioccano voci sui siti e i giornali di tutto il mondo. Anche oggi che la principessa compie glia anni. Sono 44 e online circolano foto e video di lei da piccola, come quello che la principessa ha condiviso nelle stories del suo profilo Instagram. Quelle immagini di Charlène di Monaco da bambina sono l’ennesimo reminder di un anno per lei davvero sfortunato. Della sua situazione aveva parlato anche Alberto. “È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Le ultime indiscrezioni lanciate dal sito royalcentral sulle condizioni di salute di Charlène dieranotiche: si dava conto di un tracollo fisico, di unaarrivata a pesare soltanto 46 chilogrammi. Sono passati giorni e le condizioni della principessa restano avvolte dal mistero, mentre fioccano voci sui siti e i giornali di tutto il mondo. Anche oggi che la principessa compie glia anni. Sono 44 e online circolano foto e video di lei da piccola, come quello che la principessa ha condiviso nelle stories del suo profilo Instagram. Quelle immagini di Charlène dida bambina sono l’ennesimo reminder di un anno per lei davvero sfortunato. Della sua situazione aveva parlato anche Alberto. “È in cura in unafuori da. Soffre di un profondo ...

AntoVitiello : #Pioli: “L’arbitro ha sbagliato, ha commesso un errore grave, ci ha chiesto pure scusa ma purtroppo è andata cosi.… - GuidoDeMartini : @Budapest_27 @chiqSH @AlbertoBagnai Non è proprio così. Dalla Sicilia si può attraversare lo stretto di Messina sui… - SabrinaSalerno : Sono tornata in palestra. Purtroppo il mio ginocchio sinistro è molto compromesso e neanche operabile. Nella mia vi… - ste_ciak : RT @ilfeolismo: A mente fredda posso tranquillamente dire che Vlahovic sarebbe stato l'acquisto perfetto per noi, attaccante giovane, forte… - Swaffle_7 : RT @fdrpzebra16: Fosse per #girardi non sarebbe mai stato calvo. Ha parlato con i #turchi senza risultati. Purtroppo la calvizie è IRREVERS… -

Ultime Notizie dalla rete : Purtroppo così Fabio Carvalho: un trequartista da non lasciarsi sfuggire Ma non siamo ancora assolutamente 'a posto così'. E non mi riferisco soltanto al problema della ... Al momento sarebbe purtroppo il Liverpool la squadra in vantaggio sul giocatore, ma sarebbe bello ...

Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo la brutale aggressione al fidanzato: 'Una tragedia, non voglio vivere nel terrore' ... io reagisco così proprio per non far passare questo a loro, non dare dispiaceri a chi mi vuole bene, il mio tendere sempre a sminuire e sdrammatizzare purtroppo ad alcuni di voi non piace perché ...

