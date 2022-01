Pupo fuori di sè, posta un messaggio sui social: “Io non …” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo Albano, adesso è toccato lo stesso destino a Pupo. Ebbene, il noto cantante in questi giorni ha ricevuto una comunicazione che non gli ha fatto di sicuro molto piacere. Il cantante, piuttosto infuriato ha affidato ai social proprio il suo sfogo. Ma cosa è accaduto nello specifico? Sembra proprio che Pupo sia stato inserito dall’Ucraina nella lista dei criminali. Ad ogni modo, il cantante ha condiviso con tutti la comunicazione che gli è stata inviata direttamente dal Ministero degli Esteri. Facciamo chiarezza al riguardo. Pupo, l’Ucraina lo inserisce nella lista nera dei criminali Ebbene si, Il Ministero degli Esteri italiano sembra aver comunicato recentemente a Pupo, di essere finito nella lista dei criminali. Una notizia che ha davvero molto colpito il cantante Enzo Ghinazzi, conosciuto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo Albano, adesso è toccato lo stesso destino a. Ebbene, il noto cantante in questi giorni ha ricevuto una comunicazione che non gli ha fatto di sicuro molto piacere. Il cantante, piuttosto infuriato ha affidato aiproprio il suo sfogo. Ma cosa è accaduto nello specifico? Sembra proprio chesia stato inserito dall’Ucraina nella lista dei criminali. Ad ogni modo, il cantante ha condiviso con tutti la comunicazione che gli è stata inviata direttamente dal Ministero degli Esteri. Facciamo chiarezza al riguardo., l’Ucraina lo inserisce nella lista nera dei criminali Ebbene si, Il Ministero degli Esteri italiano sembra aver comunicato recentemente a, di essere finito nella lista dei criminali. Una notizia che ha davvero molto colpito il cantante Enzo Ghinazzi, conosciuto ...

